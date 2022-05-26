Арештовані банківські рахунки: що треба знати у воєнний період — Finance.ua

Арештовані банківські рахунки: що треба знати у воєнний період

Вчора 19:01 — Особисті фінанси

У центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги розповіли про особливості користування у воєнний період банківськими рахунками, на які накладено арешт.

Війна внесла корективи у всі сфери нашого життя. Тому для того, щоб не позбавляти громадян можливості розпоряджатись своїми коштами та витрачати їх на елементарні життєві потреби, а юридичних осіб можливості виплачувати заробітну плату найманим працівникам, Кабмін прийняв 2 важливі розпорядження.

Згідно з ними, громадяни України, на рахунки яких органами державної виконавчої служби або приватними виконавцями накладено арешт, можуть користуватись коштами, що знаходяться на цих рахунках за умови, що сума стягнень за виконавчими провадженнями не перевищує розміру 100 тис. гривень.

Куди можуть витрачати кошти з арештованих рахунків

Юридичні особи — боржники, можуть здійснювати видаткові операції з рахунків, на кошти яких накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями на виключний перелік цілей, а саме:

для виплати заробітної плати, але в розмірі не більше 5 мінімальних розмірів заробітної плати в місяць на одного працівника юридичної особи — боржника;

для сплати податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Дані розпорядження КМУ застосовуватимуться до припинення чи скасування воєнного стану на території України.

Ці розпорядження не звільняють громадян та юридичних осіб від зобов’язань та не скасовують обов’язок їх виконувати і після скасування воєнного стану виконання проваджень буде відбуватись у звичному режимі.

Як отримати доступ до коштів

У період воєнного стану можливість користуватись грошовими коштами на рахунку, що знаходиться під арештом, зобов’язана надати банківська установа, в якій відкрито такий рахунок.

Якщо банківська установа відмовляється надати громадянину можливість здійснити видаткову операцію з рахунку, на який було накладено арешт, дії такої установи можна оскаржити до Національного банку України, зателефонувавши на гарячу лінію: 0800505240 або 0442986555, подати електронне звернення на електронну адресу: nbu@bank.gov.ua або заповнивши онлайн-форму.

Крім того, до закінчення воєнного стану в Україні, у разі відкриття нового рахунку клієнтом — боржником, арешт такого рахунку не застосовуватиметься — усі видаткові операції з нього можуть здійснюватися без врахування попередніх арештів.

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