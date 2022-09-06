ArcelorMittal закриває два заводи в Німеччині та один в Іспанії — Finance.ua

ArcelorMittal закриває два заводи в Німеччині та один в Іспанії Вчора 04:49 — Фондовий ринок

ArcelorMittal закриває два заводи в Німеччині та один в Іспанії

ArcelorMittal SA, один з найбільших світових виробників сталі, заявив, що планує закрити два своїх заводи в Німеччині через різке зростання цін на електроенергію.

Це стосується сталеливарного виробництва у Бремені та підприємства з випуску катанки у Гамбурзі, пише The Wall Street Journal

«Високі ціни на газ та електроенергію чинять сильний тиск на нашу конкурентоспроможність», — заявив глава німецького підрозділу ArcelorMittal Райнер Блашек.

Раніше ArcelorMittal окремо заявляла про закриття сталеливарного заводу в Іспанії через низький попит.

Виробництво сталі є одним із найенергоємніших, разом із такими галузями, як хімічна промисловість, виробництво добрив і скла. Металурги також постраждали від зусиль зі скорочення викидів і зниження цін на метал, оскільки уповільнення глобального зростання впливає на кількість замовлень.

Як повідомлялося, вартість газу почала зростати в Європі з початку літа — і особливо у серпні, оскільки рф обмежує постачання на європейський ринок. 5 вересня ціни на газ підскочили відразу на 30%, оскільки Газпром відмовився вводити в експлуатацію магістраль Північний потік після профілактичного ремонту.

В ArcelorMittal заявили, що вже скоротили споживання газу у ФРН, але більш високі витрати зробили продовження діяльності двох підприємств збитковими.

Два сталеливарні заводи в Німеччині та Іспанії минулого року випустили близько 3,65 млн тонн сталі. Загалом компанія виробляє близько 70 млн тонн сталі на рік.

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