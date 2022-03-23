ArcelorMittal відмовляється від російської сировини для виробництва сталі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

ArcelorMittal відмовляється від російської сировини для виробництва сталі

Вчора 04:37Фондовий ринок
191
ArcelorMittal відмовляється від російської сировини для виробництва сталіArcelorMittal відмовляється від російської сировини для виробництва сталі
Найбільший виробник сталі в Європі ArcelorMittal SA виключив російські товари зі свого ланцюжка постачання після вторгнення в Україну.
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що росія була ключовим постачальником залізняку та вугілля для доменних печей регіону, і ArcelorMittal знадобилося три тижні на відмову від російського вугілля. Раніше сталеливарна компанія постачала із росії близько п’ятої частини вугілля для своїх європейських заводів.
Також купувала залізну руду у Металоінвесту, що перебуває під санкціями, мільярдера Алішера Усманова.
«Тепер ми незалежні. У третьому кварталі нам потрібно купити трохи більше [сировини] не з росії. Але це не велика проблема», — зазначив головний виконавчий директор компанії Герт Ван Полворд.
Також він наголосив, що війна в Україні змінить глобальні потоки сировини — протягом кількох місяців Росія перенаправить експорт вугілля з Європи до Китаю. У свою чергу, КНР купуватиме менше палива в Австралії.
Водночас Полворд зазначив, що іншим європейським виробникам сталі складніше знайти альтернативні джерела постачання. Близько половини вугілля для сталеливарної промисловості Європи надходить з росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: НВ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.