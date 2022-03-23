ArcelorMittal відмовляється від російської сировини для виробництва сталі — Finance.ua

ArcelorMittal відмовляється від російської сировини для виробництва сталі

Вчора 04:37 — Фондовий ринок

ArcelorMittal відмовляється від російської сировини для виробництва сталі

Найбільший виробник сталі в Європі ArcelorMittal SA виключив російські товари зі свого ланцюжка постачання після вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що росія була ключовим постачальником залізняку та вугілля для доменних печей регіону, і ArcelorMittal знадобилося три тижні на відмову від російського вугілля. Раніше сталеливарна компанія постачала із росії близько п’ятої частини вугілля для своїх європейських заводів.

Також купувала залізну руду у Металоінвесту, що перебуває під санкціями, мільярдера Алішера Усманова.

«Тепер ми незалежні. У третьому кварталі нам потрібно купити трохи більше [сировини] не з росії. Але це не велика проблема», — зазначив головний виконавчий директор компанії Герт Ван Полворд.

Також він наголосив, що війна в Україні змінить глобальні потоки сировини — протягом кількох місяців Росія перенаправить експорт вугілля з Європи до Китаю. У свою чергу, КНР купуватиме менше палива в Австралії.

Водночас Полворд зазначив, що іншим європейським виробникам сталі складніше знайти альтернативні джерела постачання. Близько половини вугілля для сталеливарної промисловості Європи надходить з росії.

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