Apple запатентувала “нескінченну” клавіатуру для MacBook — Finance.ua

Apple запатентувала “нескінченну” клавіатуру для MacBook Сьогодні 03:11 — Технології&Авто

Apple запатентувала “нескінченну” клавіатуру для MacBook

Днями Управління патентами та товарними знаками США опублікувало нову патентну заявку Apple, присвячену розробці нової клавіатури для фірмових ноутбуків MacBook. Її ключовою особливістю стане відсутність прив’язки до будь-якої з розкладок: потрібні символи будуть відображатися на клавішах зсередини за допомогою спеціальної технології.

Зовнішньо клавіатура з підсвічуванням буде виглядати як стандартне рішення, проте її головна особливість полягатиме у відсутності нанесених на клавіші символів. Замість гравіювання передбачається використання мікроперфорації, яка не помітна неозброєним оком. Такі клавіші зможуть відображати будь-які символи, які створюються за допомогою точкового підсвічування.

Самі ковпачки клавіш можуть бути виконані з міцного матеріалу (наприклад, алюмінію) і оснащуватися непрозорими бічними стінками, що запобігають засвітам по краях.

В іншій частині патенту зазначається, що джерелом світла може бути «масив світлодіодів — таких, як на дисплеях, що використовують технології micro-LED або OLED». У такому випадку перфорація на клавішах буде відповідати розташуванню пікселів, і користувач отримає можливість змінювати не тільки символ, але і колір, додавати анімацію, змінювати розкладку клавіатури і багато іншого.

Як і у випадку з більшістю патентних заявок, поки що невідома навіть орієнтовна дата можливості появи розробки у складі комерційних пристроїв.

techblogua За матеріалами:

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