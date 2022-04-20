Apple закрив TikTok для росіян — Finance.ua

Apple закрив TikTok для росіян

Вчора 11:10 — Фондовий ринок

Apple видалив ТікТок із App Store для російських користувачів.

Про це сказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Що передувало: На початку березня Apple оголосив, що припиняє продажі у росії та відключив у країні Apple Pay. 7 квітня стало відомо, що в рф розробляють свій аналог AppStore

Нагадаємо, місяць тому TikTok призупинив свою роботу в росії через закон про «фейки», оскільки «через новий російський закон про „фейкові новини“ у нас немає іншого вибору, окрім як призупинити пряму трансляцію та новий контент для нашого відеосервісу».

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