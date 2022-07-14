Apple випустить недорогий VR/AR-шолом — Finance.ua

Apple випустить недорогий VR/AR-шолом Вчора 00:19 — Фондовий ринок

В останні кілька місяців по Мережі активно ходять чутки та розмови про перший VR/AR-шолом від Apple. Щоправда, останні витоки не тішать — приписують ціннику близько 2000 доларів.

Але свіжа аналітика від Мінґ-Чі Куо дозволяє сподіватися на дешевшу модель девайсу. Щоправда, якщо перше покоління з «кусаючим» цінником з’явиться вже на початку 2023 року, доступна модифікація побачить світ не раніше 2025 року.

Фахівець також заявив, що приблизно тоді ж Apple представить і друге покоління професійного шолома VR/AR. За його словами, вже до 2025-2026 років постачання подібних пристроїв від купертинівців досягнуть рівня 10 млн одиниць. Не останню роль у цьому відіграє і тісна інтеграція шолома з існуючою екосистемою Apple.

Нагадаємо, що раніше в травні стало відомо, що VR/AR-шолом компанії вже показали раді директорів Apple.

itechua За матеріалами:

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