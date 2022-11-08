Apple випустить на 3 млн менше iPhone 14, ніж планувала – Bloomberg — Finance.ua
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Apple випустить на 3 млн менше iPhone 14, ніж планувала – Bloomberg

Технології&Авто
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Apple випустить на 3 млн менше iPhone 14, ніж планувала – Bloomberg
Apple випустить на 3 млн менше iPhone 14, ніж планувала – Bloomberg
Американська компанія Apple планує випустити у 2022 році на 3 млн менше iPhone 14, ніж спочатку передбачалося.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела. Причина — слабкий попит та локдауни у Китаї.
За даними джерел, Apple та її постачальники розраховують на виробництво 87 млн пристроїв або менше, в порівнянні з попередньою метою в 90 млн.
Зменшення виробництва повʼязано зі слабким попитом на моделі iPhone 14 і 14 Plus, які є більш дешевими пропозиціями компанії у порівнянні з лінійкою Pro.
Також Apple стикається з проблемами з постачанням в китайському Чженчжоу, де розташоване основне складальне підприємство iPhone, і який наразі знаходиться під тижневим карантином через COVID-19.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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