Apple випустить на 3 млн менше iPhone 14, ніж планувала – Bloomberg — Finance.ua

Apple випустить на 3 млн менше iPhone 14, ніж планувала – Bloomberg Вчора 01:30 — Технології&Авто

Apple випустить на 3 млн менше iPhone 14, ніж планувала – Bloomberg

Американська компанія Apple планує випустити у 2022 році на 3 млн менше iPhone 14, ніж спочатку передбачалося.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела. Причина — слабкий попит та локдауни у Китаї.

За даними джерел, Apple та її постачальники розраховують на виробництво 87 млн пристроїв або менше, в порівнянні з попередньою метою в 90 млн.

Зменшення виробництва повʼязано зі слабким попитом на моделі iPhone 14 і 14 Plus, які є більш дешевими пропозиціями компанії у порівнянні з лінійкою Pro.

Також Apple стикається з проблемами з постачанням в китайському Чженчжоу, де розташоване основне складальне підприємство iPhone, і який наразі знаходиться під тижневим карантином через COVID-19.

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