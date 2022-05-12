Apple випустить iPhone з двома екранами — Finance.ua

Apple випустить iPhone з двома екранами

В останні кілька років Apple випускала смартфони з дедалі більш досконалою технологією виробництва екранів. Але, зважаючи на все, компанія виявилася готова трохи відійти від звичної протоптаної доріжки.

Так, стало відомо, що одна з майбутніх моделей iPhone отримає відразу два додаткові екрани. Причому вони будуть виконані за технологією E Ink, більш відомою як «електронне чорнило».

Зазвичай такі дисплеї використовуються в електронних книгах через їхню енергоефективність. Але вже незабаром вони також дебютують і в смартфонах Apple.

Повідомляється, що розташовуватимуться екрани на задній панелі. Один з них, який буде меншого розміру, візьме на себе відображення інформації про заряд акумулятора, рівень прийому сигналу тощо.

На жаль, поки що немає інформації, коли варто чекати виходу подібного iPhone.

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