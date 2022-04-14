Apple випустить годинник з функцією супутникового зв'язку (фото) — Finance.ua
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Apple випустить годинник з функцією супутникового зв'язку (фото)

Вчора 07:03Фондовий ринок
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Apple випустить годинник з функцією супутникового зв'язку (фото)
Apple має намір в цьому році випустити нове покоління розумних годинників Apple Watch.
Функції годинника. Вони матимуть можливість відправляти текстові повідомлення співробітникам екстрених служб через супутникові мережі і повідомляти про події.
«Компанія працює над тим, щоб в кінцевому підсумку забезпечити супутникове підключення до Apple Watch, створивши основу для функцій відправки екстрених текстових повідомлень і реагування на SOS. Компанія планує випустити ці можливості на iPhone вже цього року. Технологія дозволить користувачам відправляти текстові повідомлення співробітникам екстрених служб через супутникові мережі і повідомляти про події», — повідомив колумніст Марк Гурман.
В Apple Watch 8, реліз яких запланований на осінь, не очікується функції виміру артеріального тиску.
Компанія активно тестує дану опцію, але її інженери стурбовані низькою точністю роботи інструменту. Також у зв’язку з цим в Apple Watch поки не з’явиться вбудований глюкометр.
Нагадаємо, годинники Apple Watch стали важливою частиною лінійки апаратних засобів Apple з моменту запуску в 2015 році.
Продажі в сегменті зросли на 25% минулого року до 38,4 мільярдів доларів — більше, ніж прибуток Mac або iPad.
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За матеріалами: Finance.ua
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