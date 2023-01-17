Apple вперше вибула з рейтингу найкращих роботодавців США: причини — Finance.ua

Apple вперше вибула з рейтингу найкращих роботодавців США: причини Сьогодні 06:11

Apple вперше вибула з рейтингу найкращих роботодавців США: причини

Корпорації Apple та Meta не потрапили до списку 100 найкращих роботодавців США, який щороку складає сайт Glassdoor.com на основі відгуків мільйонів співробітників.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані сайту Glassdoor.com.

При цьому Apple вибула з рейтингу вперше за всю його історію — з 2009 року.

Водночас Meta була у списку з 2011 року, тричі посідавши перше місце, востаннє — у 2018 році.

Як зазначає Bloomberg, одним із головних негативних факторів для Meta стало звільнення 11 тисяч співробітників та плани перемістити фокус розвитку корпорації на метавсесвіт.

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Така зміна стратегії змусила працівників «відчути себе трохи невпевнено, оскільки незрозуміло, чим це закінчиться», — розповів старший економіст Glassdoor Деніел Чжао.

Експерти ткож зазначають, що звільнення можуть підірвати моральний дух співробітників, що залишилися, і завдати довгострокової шкоди репутації компанії як роботодавця.

При цьому Apple пожинає плоди рішення повернути співробітників до офісів з віддаленої роботи, пише Bloomberg.

«Працівники дуже цінують можливість працювати з дому або хоча б на гібридній основі. Примушення повернутися в офіси, м’яко скажімо, не було зустрінуто з розкритими обіймами», — визнав Чжао.

Попри те, що рейтинг кращих роботодавців залишили два ІТ-гіганти, технологічні компанії, як і раніше, домінують у списку, займаючи в ньому понад 40% місць.

Найкращі роботодавці

Так, найкращою компанією з погляду співробітників став дебютант рейтингу — розробник програмного забезпечення для роботи з клієнтами Gainsight.

Співробітники компанії у відгуках розповіли про прозорість керівництва, інклюзивність, можливості для кар’єрного зростання та гнучкість щодо умов роботи.

Далі у рейтингу йде «хмарна» компанія Box Inc., замикає топ-3 консалтингова фірма Bain & Co., яка регулярно займає найвищі рядки списку.

Консалтингова компанія McKinsey & Co. посіла четверте місце, п’ятірку лідерів замкнув виробник мікрочіпів NVIDIA Corp.

Економічна Правда За матеріалами:

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