Apple скорочує виробництво iPhone 14 Plus через низький попит — Finance.ua

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Apple скорочує виробництво iPhone 14 Plus через низький попит

Технології&Авто
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Apple скорочує виробництво iPhone 14 Plus через низький попит
Apple скорочує виробництво iPhone 14 Plus через низький попит
Компанія Apple Inc. скорочує виробництво iPhone 14 Plus і збільшує випуск дорожчого iPhone 14 Pro через слабкий попит на модель середнього класу.
Про це пише Reuters із посиланням на дослідницьку компанію TrendForce.
Частка дорожчої серії iPhone 14 Pro збільшилася до 60% від загального обсягу випуску із запланованих 50%, а в майбутньому вона може зрости до 65%, йдеться в повідомленні.
Зосередження уваги Apple на моделях високого класу може допомогти їй протистояти млявості продажів смартфонів. У розпал кризи чипів пристрої преміумкласу Apple Pro та Pro Max, які добре продаються, допомогли компанії збільшити прибуток.
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У звіті TrendForce сказано, що зростання відсоткових ставок у США може скоротити споживчі витрати, підірвавши попит на iPhone у першому кварталі 2023 року. Це може призвести до падіння виробництва на 14% у річному обчисленні — до 52 млн одиниць.
У минулому аналітики говорили, що версії iPhone 14 Pro і Pro Max продавалися швидкими темпами, хоча попит на базову модель, яка є бестселером Apple, не вражає.
За даними дослідницької компанії Canalys, Apple зареєструвала зростання поставок у третьому кварталі, збільшивши свою частку на світовому ринку смартфонів до 18% із 15% рік тому. За словами Canalys, збільшення частки відбулося тому, що загальний ринок смартфонів скоротився на 9%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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