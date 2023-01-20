Apple розробляє новий гаджет для «розумного дому» — Finance.ua

Apple розробляє новий гаджет для «розумного дому» Сьогодні 04:12 — Технології&Авто

Apple розробляє новий гаджет для «розумного дому»

Американська Apple працює над розробкою нових дисплеїв та швидшої приставки після перезапуску HomePod, щоб кинути виклик Amazon та Google на ринку розумних домівок.

Про це повідомляє Bloomberg

Джерела агентства розповіли, що поштовх до інтелектуальних дисплеїв почнеться з планшетного продукту, який по суті є недорогим iPad, який може керувати термостатами та освітленням, показувати відео та обслуговувати чати FaceTim.

Продукт можна буде закріпити на стінах або в іншому місці за допомогою магнітних кріплень. Компанія позиціонує планшет, як домашній гаджет, ніж звичайний iPad.

Також в Apple обговорювали ідею створення більших дисплеїв для розумного дому.

Тим часом автономні пристрої «розумного дому» — часто створені як настільні або настінні прилади — стають все більш популярними.

Зокрема, Amazon продає лінійку продуктів Echo Show з дисплеями, а Google пропонує свій Nest Hub, Alphabet готує Pixel Tablet з додатковою підставкою.

Apple також обговорювала створення домашньої підставки для своїх поточних iPad.

Раніше Apple випустила новий динамік HomePod. Пристрій, який коштує 299 дол., є оновленою версією оригіналу, що працює на тому ж чіпі, що й торішній Apple Watch.

Він має оновлену медіа-панель у верхній частині та новий датчик для визначення температури всередині будинку користувача. Монітор температури вперше з’явився в HomePod mini у 2021 році, хоча на той час він ще не був функціональним.

Крім майбутніх розумних дисплеїв і нового динаміка, Apple працює над модернізацією свого телевізійного боксу. За словами джерел, у першій половині наступного року розробляється нова версія з швидшим процесором та поточним дизайном.

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