Apple розроблятиме власний штучний інтелект — Finance.ua

Apple розроблятиме власний штучний інтелект Сьогодні 23:13 — Технології&Авто

Apple розроблятиме власний штучний інтелект

Американська корпорація Apple вирішила наростити свої ресурси в галузі штучного інтелекту, розмістивши десяток вакансій.

Про це повідомили журналісти видання TechCrunch, проаналізувавши вакансії Apple за напрямом ШІ.

Як зазначає видання, технологічний гігант шукає фахівців у галузі машинного навчання, зацікавлених у розробці «екстраординарних автономних систем». Інші вакансії націлені на експертів з розробки нейромереж, які допомагали б редагувати зображення, відео, а також створювати 3D-аватари.

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Наразі не відомо, чи шукає Apple фахівців для розробки нового продукту, чи хоче покрити потреби для існуючих проектів. За даними TechCrunch, Apple прискорилася з пошуком фахівців у галузі ШІ наприкінці квітня.

На момент написання новини представники Apple не робили жодних публічних анонсів щодо розробки продуктів у галузі штучного інтелекту. Втім, керівництво компанії змінило політику щодо використання чат-ботів співробітниками.

У Apple працівникам заборонили використовувати чат-бот ChatGPT, побоюючись, що корпоративні дані компанії можуть бути скомпрометовані. Обмеження також поширюються на ШІ від Microsoft під назвою GitHub Copilot, яка автоматизує написання програмного коду. За даними ЗМІ, Apple має намір розробити власну технологію штучного інтелекту, замінивши існуючі рішення.

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Попри заборону використання ChatGPT для співробітників, минулого тижня для клієнтів Apple став доступний офіційний мобільний додаток для роботи чат-ботом на iOS. Хоча поки що застосунок офіційно працює тільки для жителів США, найближчими тижнями OpenAI надасть доступ до мобільної версії чат-бота ще ряду країн. Компанії важливо зібрати фідбек користувачів для подальшого вдосконалення ПЗ.

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