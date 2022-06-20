Apple розкрила подробиці про нову двопортову зарядку — Finance.ua

Apple розкрила подробиці про нову двопортову зарядку

Незважаючи на те, що фірмова зарядка Apple із двома портами USB-C була представлена більше ніж 10 днів тому, подробиці про її роботу компанія розкрила лише зараз.

У Apple розповіли, що якщо підключити до одного порту зарядки комп’ютер Mac, а до іншого — iPhone або iPad, то кожен пристрій отримуватиме до 17.5 Вт потужності. Аналогічна потужність гарантована, якщо до одного порту підключити iPhone, а до іншого iPad.

Якщо до Apple 35W Dual USB-C Port Power Adapter підключити комп’ютер Mac (або iPhone) і Apple Watch (або AirPods), то на комп’ютер/смартфон подаватиметься 27.5 Вт потужності, а на годинник/навушники — 7.5 Вт.

Наприкінці пояснення Apple зазначає, що якщо пристрою потрібні всі 35 Вт потужності, то до блоку живлення більше жодних інших пристроїв підключати не слід.

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