Apple розкрила подробиці про нову двопортову зарядку — Finance.ua
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Apple розкрила подробиці про нову двопортову зарядку

Вчора 03:03Технології&Авто
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Незважаючи на те, що фірмова зарядка Apple із двома портами USB-C була представлена більше ніж 10 днів тому, подробиці про її роботу компанія розкрила лише зараз.
У Apple розповіли, що якщо підключити до одного порту зарядки комп’ютер Mac, а до іншого — iPhone або iPad, то кожен пристрій отримуватиме до 17.5 Вт потужності. Аналогічна потужність гарантована, якщо до одного порту підключити iPhone, а до іншого iPad.
Apple розкрила подробиці про нову двопортову зарядку
Якщо до Apple 35W Dual USB-C Port Power Adapter підключити комп’ютер Mac (або iPhone) і Apple Watch (або AirPods), то на комп’ютер/смартфон подаватиметься 27.5 Вт потужності, а на годинник/навушники — 7.5 Вт.
Наприкінці пояснення Apple зазначає, що якщо пристрою потрібні всі 35 Вт потужності, то до блоку живлення більше жодних інших пристроїв підключати не слід.
За матеріалами: iLenta
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