Apple просить Китай відновити роботу заводів зі збирання iPhone — Finance.ua

Apple просить Китай відновити роботу заводів зі збирання iPhone

Компанія Apple веде активні переговори з урядом Китаю щодо відновлення роботи виробничих ліній постачальників, які були закриті через новий спалах COVID-19 у країні.

За даними аналітика TFI Securities Мін-Чі Куо, компанія намагається відновити виробництво наступного тижня. Він також зазначає, що активні переговори Apple, ймовірно, означають, що вона спостерігає високий попит на продукцію.

Нагадаємо, раніше на цьому тижні влада Китаю оголосила черговий локдаун, через що свою роботу призупинили майже всі основні постачальники Apple, включаючи Foxconn, Pegatron, Quanta і Compal.

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