Apple представила спеціальну версію навушників Powerbeats Pro від лондонського дизайнера — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple представила спеціальну версію навушників Powerbeats Pro від лондонського дизайнера

Вчора 01:34Технології&Авто
1169
Apple представила спеціальну версію навушників Powerbeats Pro від лондонського дизайнераApple представила спеціальну версію навушників Powerbeats Pro від лондонського дизайнера
Компанія Apple випустила нову версію бездротових навушників Beats Powerbeats Pro.

У чому різниця?

Спеціальна версія Powerbeats Pro була розроблена спільно з Парією Фарзане (Paria Farzaneh), дизайнером з Лондона. Навушники відрізняються незвичайним жовтим і темно-фіолетовим малюнком, яким прикрашені самі навушники і футляр. Крім того, пристрій постачається в унікальній упаковці.
Нове видання Powerbeats Pro зберегло цінник, як у звичайної моделі — $250. Щоправда, зараз діє спеціальна пропозиція для звичайних Beats Powerbeats Pro — їх можна купити за $200.
Apple представила спеціальну версію навушників Powerbeats Pro від лондонського дизайнера
За матеріалами: gagadget
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.