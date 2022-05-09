Apple представила спеціальну версію навушників Powerbeats Pro від лондонського дизайнера — Finance.ua

Apple представила спеціальну версію навушників Powerbeats Pro від лондонського дизайнера

Apple представила спеціальну версію навушників Powerbeats Pro від лондонського дизайнера

Компанія Apple випустила нову версію бездротових навушників Beats Powerbeats Pro.

У чому різниця?

Спеціальна версія Powerbeats Pro була розроблена спільно з Парією Фарзане (Paria Farzaneh), дизайнером з Лондона. Навушники відрізняються незвичайним жовтим і темно-фіолетовим малюнком, яким прикрашені самі навушники і футляр. Крім того, пристрій постачається в унікальній упаковці.

Нове видання Powerbeats Pro зберегло цінник, як у звичайної моделі — $250. Щоправда, зараз діє спеціальна пропозиція для звичайних Beats Powerbeats Pro — їх можна купити за $200.

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