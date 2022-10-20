Apple представила новий «базовий» iPad (фото, відео) — Finance.ua

Apple представила новий «базовий» iPad (фото, відео) Вчора 03:10 — Технології&Авто

Apple представила новий «базовий» iPad (фото, відео), Фото: mezha.media

Компанія Apple без окремої презентації оновила лінійку планшетів, представивши iPad 10-го покоління, що отримав новий дизайн, більший екран та, нарешті, порт USB Type-C.

Зовнішній вигляд нового «базового» планшета Apple став ближче до старших моделей лінійки, таких як iPad Air та Pro. Компанія відмовилася від традиційної кнопки-сканера відбитків TouchID під екраном, та перенесла її на верхню грань корпусу. Останній як і раніше зроблений з алюмінію, проте тепер представлений в чотирьох кольорах — сірому, блакитному, рожевому та жовтому.

Розміри планшета складають 246,8×179,5 мм, він вийшов дуже тонким — всього 7 мм. Вага трохи варіюється в залежності від можливостей підключення, для версії тільки з Wi-Fi вона досягає 477 грамів, а для Wi-Fi + 5G трохи більша — 481 грам.

iPad 10-го покоління оснащено більшим — 10,9-дюймовим IPS екраном Liquid Retina з роздільністю 2360×1640 точок, максимальною яскравістю 500 ніт, True Tone, а також підтримкою Apple Pencil першого покоління. Для зарядки цього стилус потрібен порт Lightning, тому Apple при купівлі першого Apple Pencil тепер кладе з ним в комплект перехідник з USB-C на Lightning. Але якщо у користувача вже є стилус, то такий перехідник треба буде купити окремо, й коштує він $9 в США та 10 євро у ЄС.

Фото: mezha.media

Як платформу для нового iPad компанія Apple використала 5-нанометровий чип A14 Bionic, що вперше був представлений разом з лінійкою iPhone 12 у 2020 році. Це невелике оновлення порівняно з 9 поколінням iPad, що працює на чипі A13 Bionic та поки що залишається у продажі за ціною від $329 в США.

Новий планшет також отримав оновлену основну камеру, тепер це 12-мегапіксельний ширококутний модуль з діафрагмою f/1.8 та автофокусом, який здатний записувати відео в 4К при 60 кадрах в секунду.

Фронтальна камера iPad розташована над дисплеєм не в портретному, а пейзажному положенні, що набагато зручніше для відеодзвінків. Характеристики камери при цьому не змінилися, це все той же 12-мегапіксельний надширококутний модуль FaceTime з кутом огляду 122°, діафрагмою f/2.4 та можливістю записувати Full HD відео при 60 кадрах в секунду.

Ще одне важливе нововведення в iPad — це стереодинаміки, що розташовані на бокових гранях, а не лише на одній як в попередньому поколінні.

Разом з оновленням платформи, в Apple додали в новий планшет швидший 802.11ax Wi-Fi 6, а також Bluetooth 5.2. Версія з модулем для мобільного інтернету тепер підтримує не тільки LTE, але й 5G.

Цікаво, що iPad 10-го покоління отримав менший, ніж був у 9-тому, акумулятор на 28,6 Вт·год, проте Apple обіцяє той самий рівень автономності — до 10 годин роботи в браузері або перегляду відео. При використанні LTE або 5G автономність заявлена трохи нижчою — до 9 годин браузинга. Заряджається новий iPad через порт USB Type-C, як і старші моделі. Окремо на боковій грані планшета є магнітний Smart Connector, що використовується для підключення нової обкладинки-клавіатури Magic Keyboard Folio.

Фото: mezha.media

Традиційно для «базового» iPad, Apple пропонує покупцям моделі з 64 ГБ та 256 ГБ вбудованої пам’яті, а також тільки з Wi-Fi або з Wi-Fi + 5G. Таким чином найдоступніший iPad в США стартує з $449 не враховуючи податків, а найдорожчий обійдеться в $749. Якщо додати аксесуари, як перше покоління Apple Pencil за $99 та клавіатура Magic Keyboard Folio за $249, то найдорожчий «базовий» iPad вийде навіть трохи дорожче, ніж MacBook Air M1.

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