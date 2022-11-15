Apple працює над власним метавсесвітом — Bloomberg — Finance.ua
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Apple працює над власним метавсесвітом — Bloomberg

Технології&Авто
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Apple працює над власним метавсесвітом — Bloomberg
Apple працює над власним метавсесвітом — Bloomberg
Apple, американський виробник персональних і планшетних комп’ютерів, аудіоплеєрів, смартфонів, програмного забезпечення, розробляє власну версію метавсесвіту, хоч і планує дистанціюватися від цього терміна.
Про повідомляє Bloomberg з посиланням на нещодавні вакансії корпорації.
Згідно з джерелом, компанія Apple шукає розробника змішаної 3D-реальності. Успішний кандидат працюватиме над створенням фреймворка для забезпечення взаємодії в тривимірному світі змішаної реальності.
Шолом доповненої реальності від Apple обзаведеться процесором M2 і десятком камер для відстеження переміщення в просторі.
Передбачувана ціна новинки може становити ~$3000, а її вихід прогнозують у I кварталі 2023 року.
Чекати офіційного анонсу метавсесвіту від Apple не варто. Принаймні в інтерв’ю The Wall Street Journal віцепрезидент Apple з маркетингу Грег Джосвіак раніше заявив, що ніколи не буде використовувати слово «метавсесвіт».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
cryptomisto
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