Apple покращить енергозбереження в новому годиннику — Finance.ua
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Apple покращить енергозбереження в новому годиннику

Технології&Авто
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Apple покращить енергозбереження в новому годиннику
Apple покращить енергозбереження в новому годиннику
Марк Гурмен (Mark Gurman) з Bloomberg розкрив нові подробиці про майбутні фішки Apple Watch.
Оглядач повідомив, що розширений режим енергозбереження (Low Power Mode) все ще знаходиться у розробці. Компанія готується випустити його приблизно в той же час, що і watchOS 9 наприкінці цього року.
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У Apple Watch вже є режим Power Reserve, який відключає всі функції годинника крім двох — створення скріншотів і показ часу. А ось новий розширений Low Power Mode дозволить використовувати програми та інші функції у режимі зниженого енергоспоживання.
Очікується, що watchOS 9 буде випущена у вересні одночасно з новими Apple Watch Series 8 та іншими годинниками. Гурмен раніше заявляв, що режим енергозбереження може бути «виключно апаратною функцією». Тобто він може бути обмежений Apple Watch Series 8 і, можливо, іншими новими моделями.
За матеріалами:
Portaltele
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