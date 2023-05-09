Apple починає продаж відновлених моделей MacBook Pro 2023 року — Finance.ua
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Apple починає продаж відновлених моделей MacBook Pro 2023 року

Фондовий ринок
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Apple починає продаж відновлених моделей MacBook Pro 2023 року
Apple починає продаж відновлених моделей MacBook Pro 2023 року, freepik.com
Apple вперше в США почала продавати оновлені 14-дюймові та 16-дюймові моделі MacBook Pro з процесорами M2 Pro і M2 Max. Ці моделі були представлені в січні разом із новим Mac mini, який ще не доступний в оновленому вигляді.
На відремонтовані моделі надається знижка приблизно на 15 відсотків порівняно з еквівалентними абсолютно новими конфігураціями. Apple тестує, перевіряє, очищає та перепаковує всі відремонтовані комп’ютери Mac, щоб переконатися, що вони повністю функціональні та в хорошому стані, на них поширюється однорічна обмежена гарантія та підлягають покриттю AppleCare+.
Останні моделі MacBook Pro забезпечують до 20% швидшу продуктивність і до 30% швидшу графіку порівняно з попереднім поколінням. Ноутбуки також можуть бути налаштовані до 96 ГБ оперативної пам’яті, у порівнянні з максимальними 64 ГБ раніше, і вони оснащені Wi-Fi 6E, портом HDMI 2.1 із підтримкою зовнішнього дисплея 8K і тривалим часом автономної роботи.
За матеріалами:
Portaltele
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