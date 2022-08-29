Apple планує використовувати бренд Reality для своєї гарнітури змішаної реальності — Bloomberg — Finance.ua

Apple планує використовувати бренд Reality для своєї гарнітури змішаної реальності — Bloomberg Вчора 23:48 — Технології&Авто

Apple планує використовувати бренд Reality для своєї гарнітури змішаної реальності — Bloomberg

Заявки на товарні знаки, виявлені ресурсом Bloomberg, вказують, що Apple може використовувати слово Reality у назві та бренді своєї гарнітури змішаної реальності. У трьох окремих заявках наведено товарні знаки Reality One, Reality Pro та Reality Processor. Також раніше в коді Apple та заявці на торговий знак було виявлено назву операційної системи realityOS, яка потенційно пов’язана з гарнітурою.

Заявки були подані не Apple, а компанією Immersive Health Solutions, LLC. Такі компанії, як Apple, часто використовують одноразові компанії для реєстрації патентів та товарних знаків з метою забезпечення анонімності. Але, як зазначає Bloomberg, компанія Immersive Health Solutions, яка розташована в Делавері, була зареєстрована Corporation Trust Co. — ще однією підставною компанією, що також фігурувала у товарному знаку realityOS.

Крім США, заявки на реєстрацію зазначених товарних знаків також були подані в ЄС, Великій Британії, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Саудівській Аравії, Коста-Риці та Уругваї. У всіх трьох заявках згадуються «гарнітури віртуальної та доповненої реальності, захисні окуляри, окуляри та розумні окуляри».

Ймовірно, що торгова марка Reality One належить назві базової версії гарнітури, а Reality Pro вказує на версію з покращеними характеристиками, яку Apple запланувала у майбутньому. Тим часом назва Reality Processor може належати процесорові гарнітури, який, за чутками, є чипом M2.

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