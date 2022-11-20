Apple планує перейти на американські чипи — Finance.ua

Apple планує перейти на американські чипи
Компанія Apple готується перейти на чипи американського виробництва з 2024 року.
Гендиректор компанії Тім Кук заявив про це на зустрічі з німецькими працівниками, пише Bloomberg.
Apple вже ухвалила рішення викупити завод у штаті Арізона. Очікується, що він запрацює у 2024 році. Випускатиме 20 тисяч мікросхем на місяць.
Перехід на чипи американського виробництва зменшить залежність Apple від постачань з Азії. Зараз на заводах Тайваня виробляють 60% процесорів у світі. Кук також озвучив плани із закупівлі процесорів європейського виробництва.
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