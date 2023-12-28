Apple оскаржила рішення про заборону імпорту двох моделей Apple Watch — Finance.ua

Apple оскаржила рішення про заборону імпорту двох моделей Apple Watch Сьогодні 22:44 — Фондовий ринок

Американська компанія Apple оскаржила рішення про заборону імпорту своїх годинників Apple Watch на підставі патентної скарги компанії Masimo після того, як адміністрація президента США Джо Байдена відмовилася накладати вето у цій справі.

Про це повідомляє Reuters.

Речник Apple заявив, що компанія оскаржила заборону в Апеляційному суді Федерального округу США у Вашингтоні. «Ми категорично не згодні з рішенням Комісії з питань міжнародної торгівлі США і відповідним розпорядженням про виключення, і вживаємо всіх заходів, щоб якнайшвидше повернути Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra 2 клієнтам у США», — заявила Apple.

Технічний гігант також звернувся до суду з проханням призупинити дію заборони, принаймні поки Митно-прикордонна служба США не вирішить, чи оновлені версії його годинників порушують патенти Masimo, і призупинити дію заборони, поки суд розглядатиме запит Apple.

За даними Apple, американська митниця повинна прийняти своє рішення 12 січня.Нагадаємо, в США набуло чинності рішення урядового трибуналу про заборону імпорту годинників Apple. Підставою для цього стала скарга компанії Masimo, що займається технологіями медичного моніторингу.

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