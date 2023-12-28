Apple оскаржила рішення про заборону імпорту двох моделей Apple Watch — Finance.ua
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Apple оскаржила рішення про заборону імпорту двох моделей Apple Watch

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Американська компанія Apple оскаржила рішення про заборону імпорту своїх годинників Apple Watch на підставі патентної скарги компанії Masimo після того, як адміністрація президента США Джо Байдена відмовилася накладати вето у цій справі.
Про це повідомляє Reuters.
Речник Apple заявив, що компанія оскаржила заборону в Апеляційному суді Федерального округу США у Вашингтоні. «Ми категорично не згодні з рішенням Комісії з питань міжнародної торгівлі США і відповідним розпорядженням про виключення, і вживаємо всіх заходів, щоб якнайшвидше повернути Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra 2 клієнтам у США», — заявила Apple.
Технічний гігант також звернувся до суду з проханням призупинити дію заборони, принаймні поки Митно-прикордонна служба США не вирішить, чи оновлені версії його годинників порушують патенти Masimo, і призупинити дію заборони, поки суд розглядатиме запит Apple.
За даними Apple, американська митниця повинна прийняти своє рішення 12 січня.Нагадаємо, в США набуло чинності рішення урядового трибуналу про заборону імпорту годинників Apple. Підставою для цього стала скарга компанії Masimo, що займається технологіями медичного моніторингу.
За матеріалами:
ua.news
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