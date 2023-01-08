Apple опалюватиме місто Віборг теплом від центру обробки даних — Finance.ua

Apple опалюватиме місто Віборг теплом від центру обробки даних
Компанія Apple вирішила знайти застосування тепла, яке виробляють її центри обробки даних.
Наразі йдеться про центр обробки даних (ЦОД) у Данії. Тепло, що виробляється ним, планується використовувати для опалення міста Віборг, що знаходиться неподалік.
Місцева влада наполягає на тому, щоб Apple підключила свій ЦОД до місцевої теплової мережі. І компанія заявила, що зробить це у рамках розширення вже у новому році.
На місцевій електростанції вже є система централізованого теплопостачання, яка подає гарячу воду до будинків міста, що має спростити реалізацію проекту.
Раніше повідомлялося, як це працюватиме. Так, згідно з планом, вода з ЦОД Apple з температурою близько 30°C додатково нагріватиметься на електростанції до 50°C і надходитиме до міської системи, де її температуру підвищуватимуть вже до 60°C (140°F).
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