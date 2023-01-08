Apple опалюватиме місто Віборг теплом від центру обробки даних — Finance.ua
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Apple опалюватиме місто Віборг теплом від центру обробки даних

Енергетика
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Apple опалюватиме місто Віборг теплом від центру обробки даних
Apple опалюватиме місто Віборг теплом від центру обробки даних
Компанія Apple вирішила знайти застосування тепла, яке виробляють її центри обробки даних.
Наразі йдеться про центр обробки даних (ЦОД) у Данії. Тепло, що виробляється ним, планується використовувати для опалення міста Віборг, що знаходиться неподалік.
Місцева влада наполягає на тому, щоб Apple підключила свій ЦОД до місцевої теплової мережі. І компанія заявила, що зробить це у рамках розширення вже у новому році.
На місцевій електростанції вже є система централізованого теплопостачання, яка подає гарячу воду до будинків міста, що має спростити реалізацію проекту.
Раніше повідомлялося, як це працюватиме. Так, згідно з планом, вода з ЦОД Apple з температурою близько 30°C додатково нагріватиметься на електростанції до 50°C і надходитиме до міської системи, де її температуру підвищуватимуть вже до 60°C (140°F).
За матеріалами:
iLenta
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