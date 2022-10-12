Apple оновила операційну систему iPhone — Finance.ua

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Apple оновила операційну систему iPhone

Технології&Авто
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Apple оновила операційну систему iPhone
Apple оновила операційну систему iPhone
Американська компанія Apple випустила оновлення своєї операційної системи на iPhone (iOS 16.0.3) для виправлення багів.
Про це повідомляє GSM Arena.
Загальна «вага» оновлення становить близько 1 Гб.
Зазначається, що завдяки оновленню «операційки» в моделях iPhone 14 Pro і 14 Pro Max буде вирішено одну проблему із затримкою або ненадходженням сповіщень.
Apple також виправила низку інших багів:
  • у деяких моделях iPhone 14 спостерігалася низька гучність мікрофона під час здійснення телефонних дзвінків через Apple CarPlay;
  • у деяких випадках додаток Камера повільно запускався або перемикався на iPhone 14 Pro або 14 Pro Max;
  • додаток Пошта ненавмисно аварійно завершував роботу під час запуску після того, як користувач отримав «несправний» електронний лист.
Оновлення можна завантажити в «Налаштуваннях» пристрою.

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За матеріалами:
Укрінформ
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