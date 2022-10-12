Apple оновила операційну систему iPhone — Finance.ua

Apple оновила операційну систему iPhone
Американська компанія Apple випустила оновлення своєї операційної системи на iPhone (iOS 16.0.3) для виправлення багів.
Про це повідомляє GSM Arena.
Загальна «вага» оновлення становить близько 1 Гб.
Зазначається, що завдяки оновленню «операційки» в моделях iPhone 14 Pro і 14 Pro Max буде вирішено одну проблему із затримкою або ненадходженням сповіщень.
Apple також виправила низку інших багів:
- у деяких моделях iPhone 14 спостерігалася низька гучність мікрофона під час здійснення телефонних дзвінків через Apple CarPlay;
- у деяких випадках додаток Камера повільно запускався або перемикався на iPhone 14 Pro або 14 Pro Max;
- додаток Пошта ненавмисно аварійно завершував роботу під час запуску після того, як користувач отримав «несправний» електронний лист.
Оновлення можна завантажити в «Налаштуваннях» пристрою.
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