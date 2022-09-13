Apple оновила «операційку» iPhone — Finance.ua

Apple оновила «операційку» iPhone Вчора 23:30 — Технології&Авто

Apple оновила «операційку» iPhone

Американська компанія Apple випустила оновлення своєї операційної системи для iPhone (iOS 16).

Про це повідомляє CNBC

Apple щороку випускає великі оновлення програмного забезпечення, щоб зберегти iPhone «свіжим». На відміну від операційної системи Android від Google, iOS доступний для всіх підтримуваних пристроїв Apple одночасно.

Ряд нових функцій будуть доступними для власників моделей iPhone 8 або новіших версій.

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Відтепер користувачі, зокрема, можуть редагувати або скасувати надсилання повідомлення в iMessage протягом 15 хвилин після його відправлення. При цьому інший користувач зможе побачити, що повідомлення було відредаговано або видалено.

Вбудований додаток Пошта на iPhone дозволить користувачам планувати надсилання електронних листів пізніше у часі.

Також функція «Розумне диктування» дозволить користувачам виголошувати промови, автоматично розставляючи в конвертованих на екрані текстах коми, крапки, знаки питання та навіть емодзі.

У компанії також дозволили користувачам додавати різні зупинки до маршруту в Apple Maps, як наприклад зупинка в кав’ярні по дорозі на роботу.

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