Apple очолила рейтинг найвпливовіших брендів у світі — Finance.ua

Apple очолила рейтинг найвпливовіших брендів у світі
Американська компанія Apple Inc. очолила рейтинг найвпливовіших брендів у світі, який складає дослідницька компанія World Brand Lab.
Про це йдеться в пресрелізі WBL.
Другу сходинку в рейтингу зайняла Microsoft Corp., третю — компанія Google, яка торік очолювала рейтинг.
Також до топ-10 увійшли ще 5 американських компаній:
- Amazon;
- Walmart;
- McDonald’s;
- Coca-Cola;
- Tesla.
А також два автовиробники: японська компанія Toyota та німецька Mercedes-Benz.
«Компанії зі Сполучених Штатів представляють 198 із 500 найкращих брендів, зберігаючи вплив як глобальна супердержава брендів. Франція, Японія, Китай і Великобританія складають другий за впливом світовий табір... Німеччина, Швейцарія та Італія складають третій ряд лідерів брендів», — йдеться в релізі.
World Brand Lab складає рейтинг найвпливовіших брендів світу з 2003 року, відстежуючи понад 80 тис. брендів із 60 країн. Всього в рейтингу представлені 33 країни.
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