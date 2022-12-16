Apple очолила рейтинг найвпливовіших брендів у світі — Finance.ua
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Apple очолила рейтинг найвпливовіших брендів у світі

Фондовий ринок
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Американська компанія Apple Inc. очолила рейтинг найвпливовіших брендів у світі, який складає дослідницька компанія World Brand Lab.
Про це йдеться в пресрелізі WBL.
Другу сходинку в рейтингу зайняла Microsoft Corp., третю — компанія Google, яка торік очолювала рейтинг.
Також до топ-10 увійшли ще 5 американських компаній:
  • Amazon;
  • Walmart;
  • McDonald’s;
  • Coca-Cola;
  • Tesla.
А також два автовиробники: японська компанія Toyota та німецька Mercedes-Benz.
«Компанії зі Сполучених Штатів представляють 198 із 500 найкращих брендів, зберігаючи вплив як глобальна супердержава брендів. Франція, Японія, Китай і Великобританія складають другий за впливом світовий табір... Німеччина, Швейцарія та Італія складають третій ряд лідерів брендів», — йдеться в релізі.
World Brand Lab складає рейтинг найвпливовіших брендів світу з 2003 року, відстежуючи понад 80 тис. брендів із 60 країн. Всього в рейтингу представлені 33 країни.
За матеріалами:
Економічна Правда
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