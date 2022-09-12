Apple назвала дату виходу iOS 16 — Finance.ua
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Apple назвала дату виходу iOS 16

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Apple назвала точну дату виходу нової ОС для iPhone.
Про це повідомляє сайт компанії.
Після презентації, на якій американська компанія представила нові смартфони, смарт-годинники та навушники, на сайті корпорації з’явилися терміни виходу iOS 16. З повідомлення випливає, що нова версія операційної системи для смартфонів буде доступна для завантаження 12 вересня по всьому світу. Актуальна iOS 16 була анонсована у червні.
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Також Apple розкрила список пристроїв, які отримають підтримку iOS 16. ОС буде доступна всім смартфонам бренду, починаючи з iPhone 8 і iPhone 8 Plus. Також актуальну iOS можна буде встановити на iPhone X та iPhone SE другого покоління.
Крім того, 12 вересня користувачі Apple Watch зможуть скачати на свої девайси watchOS 9. Дата виходу операційних систем macOS Ventura та iPadOS 15 — для комп’ютерів та планшетів Apple — не вказана. Зважаючи на все, ОС з’являться до кінця року.
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За матеріалами:
Portaltele
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