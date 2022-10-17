Apple Music і Apple TV з'являться на ПК з Windows в 2023 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple Music і Apple TV з'являться на ПК з Windows в 2023 році

Технології&Авто
211
Apple Music і Apple TV з'являться на ПК з Windows в 2023 році
Apple Music і Apple TV з'являться на ПК з Windows в 2023 році
Корпорація Microsoft 13 жовтня оголосила, що програми Apple TV і Apple Music для Windows стануть доступними в 2023 році. Бета-версії програм незабаром будуть доступні в Microsoft Store.
Про це повідомило видання Times of India.
Зараз на Windows ними можна користуватися лише через tv.apple.com та music.apple.com або iTunes.
Крім того, програма Windows 11 Photos інтегрує iCloud. Це означає, що користувачі ОП зможуть переглядати свою бібліотеку фотографій iCloud у стандартній програмі Windows Photos. Раніше можна було лише завантажувати копію фотографій з iCloud за допомогою програми iCloud для Windows.
Інтеграція в програму Photos забезпечить такий же доступ, який мають користувачі Apple із iCloud Photos на Mac. Бета-версія цієї інтеграції доступна для користувачів програми Windows Insider з 13 жовтня, а публічний запуск відбудеться протягом наступних кількох місяців.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.