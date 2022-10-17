Apple Music і Apple TV з'являться на ПК з Windows в 2023 році — Finance.ua

Apple Music і Apple TV з'являться на ПК з Windows в 2023 році Сьогодні 00:14 — Технології&Авто

Apple Music і Apple TV з'являться на ПК з Windows в 2023 році

Корпорація Microsoft 13 жовтня оголосила, що програми Apple TV і Apple Music для Windows стануть доступними в 2023 році. Бета-версії програм незабаром будуть доступні в Microsoft Store.

Про це повідомило видання Times of India.

Зараз на Windows ними можна користуватися лише через tv.apple.com та music.apple.com або iTunes.

Крім того, програма Windows 11 Photos інтегрує iCloud. Це означає, що користувачі ОП зможуть переглядати свою бібліотеку фотографій iCloud у стандартній програмі Windows Photos. Раніше можна було лише завантажувати копію фотографій з iCloud за допомогою програми iCloud для Windows.

Інтеграція в програму Photos забезпечить такий же доступ, який мають користувачі Apple із iCloud Photos на Mac. Бета-версія цієї інтеграції доступна для користувачів програми Windows Insider з 13 жовтня, а публічний запуск відбудеться протягом наступних кількох місяців.

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