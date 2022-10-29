Apple може змінити зарядний пристрій в iPhone на USB-C наступного року – Bloomberg — Finance.ua
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Apple може змінити зарядний пристрій в iPhone на USB-C наступного року – Bloomberg

Технології&Авто
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Apple може змінити зарядний пристрій в iPhone на USB-C наступного року – Bloomberg
Apple може змінити зарядний пристрій в iPhone на USB-C наступного року – Bloomberg
Після довгих років випуску iPhone з оригінальним портом Lightning компанія Apple почне випускати смартфони USB-C, так як цього вимагає європейське законодавство.
Про це повідомило видання Bloomberg.
З 2024 року в Євросоюзі набирає чинності вимога про уніфікацію зарядних пристроїв. Норми закону поширюються і на американські компанії.
Директор з маркетингу Apple Грег Джосвіак підтвердив, що переведення пристрою на більш поширену зарядку відбудеться згідно із законодавством Євросоюзу. При цьому він не назвав терміни переходу.
Між Apple і ЄС протягом десяти років йшли суперечки щодо зарядних пристроїв. Джосвіак нагадав, як колись європейська влада хотіла, щоб Apple прийняла Micro-USB. Брюссель намолягав перевести iPhone на USB-C через скарги споживачів, що вимушені використовувати різні типи зарядок. Однак через те, що компанії не змогли домовитися знадобилося політичне втручання.
Apple вже перевела свої Mac, iPad і аксесуари на USB-C від Lightning та інших роз’ємів.
З 2026 року стандарт щодо роз’ємів пошириться і на ноутбуки, що дає їх виробникам певний час для адаптації, однак багато виробників вже використовує USB-C.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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Діло
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