Apple iPhone зайняв 50% ринку в США, обігнавши конкурентів на Android — Finance.ua
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Apple iPhone зайняв 50% ринку в США, обігнавши конкурентів на Android

Технології&Авто
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Apple iPhone зайняв 50% ринку в США, обігнавши конкурентів на Android
Apple iPhone зайняв 50% ринку в США, обігнавши конкурентів на Android
Посилаючись на дані аналітичної компанії Counterpoint Research, Financial Times повідомляє, що в червні iPhone випередив усі компанії, що використовують Android, і зайняв 50% ринку США.
Продажі компанії зростають — нещодавно вона звітувала про рекордний дохід у $83 млрд за підсумками третього кварталу 2022 фінансового року.
У перші дні існування iPhone частка iOS (тоді відомий як iPhone OS) ніколи не наближалася до 50% ринку. На той час лідирували такі компанії, як Blackberry, Nokia та Motorola.
До 2010 року через два роки після свого дебюту Android обігнала iOS за кількістю встановлень. Однак не вона, а Google є найпоширенішою на світовому ринку смартфонів, займаючи понад 70% станом на 2022 рік, згідно з даними Statcounter.
За даними аналітичної компанії, за результатами другого кварталу 2022 року iPhone вдалося також зайняти лідируючу позицію на ринку смартфонів преміум-класу.
За матеріалами:
НВ
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