Apple інвестує ще $200 мільйонів у фонд зі скорочення викидів вуглецю — Finance.ua
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Apple інвестує ще $200 мільйонів у фонд зі скорочення викидів вуглецю

Фондовий ринок
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Apple інвестує ще $200 мільйонів у фонд зі скорочення викидів вуглецю
Apple інвестує ще $200 мільйонів у фонд зі скорочення викидів вуглецю
Компанія Apple заявила, що подвоїла свої фінансові зобов’язання перед фондом, який вона створила два роки тому для інвестування в проєкти, що видаляють вуглець з атмосфери.
Про це пише Reuters.
Виробник iPhone заявив, що інвестує ще 200 мільйонів доларів у свій Фонд відновлення, який був створений у 2021 році з початковим обсягом у 200 мільйонів доларів.
Очікується, що додаткові інвестиції допоможуть фонду розпочати нові проєкти та подвоїти раніше заявлену мету — видалити близько 1 мільйона метричних тонн вуглекислого газу на рік, заявили в компанії.
Apple докладає зусиль, щоб до 2030 року стати вуглецево-нейтральною через весь свій ланцюжок поставок і життєвий цикл кожного продукту.
Фонд, створений спільно з Goldman Sachs Group та некомерційною організацією Conservation International, за останні два роки інвестував у лісові угіддя в Бразилії та Парагваї.
Розширений фонд буде управлятися Climate Asset Management, спільним підприємством HSBC Asset Management і Pollination, додали в Apple.
«Фонд відновлення — це інноваційний інвестиційний підхід, який приносить реальну, вимірювану користь для планети, не маючи на меті отримання фінансового прибутку», — сказала Ліза Джексон, віце-президент Apple з питань навколишнього середовища, політики та соціальних ініціатив.
За матеріалами:
Економічна Правда
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