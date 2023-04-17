Apple інвестує ще $200 мільйонів у фонд зі скорочення викидів вуглецю — Finance.ua

Apple інвестує ще $200 мільйонів у фонд зі скорочення викидів вуглецю 17.04.2023, 00:34 — Фондовий ринок

Apple інвестує ще $200 мільйонів у фонд зі скорочення викидів вуглецю

Компанія Apple заявила, що подвоїла свої фінансові зобов’язання перед фондом, який вона створила два роки тому для інвестування в проєкти, що видаляють вуглець з атмосфери.

Про це пише Reuters.

Виробник iPhone заявив, що інвестує ще 200 мільйонів доларів у свій Фонд відновлення, який був створений у 2021 році з початковим обсягом у 200 мільйонів доларів.

Очікується, що додаткові інвестиції допоможуть фонду розпочати нові проєкти та подвоїти раніше заявлену мету — видалити близько 1 мільйона метричних тонн вуглекислого газу на рік, заявили в компанії.

Apple докладає зусиль, щоб до 2030 року стати вуглецево-нейтральною через весь свій ланцюжок поставок і життєвий цикл кожного продукту.

Фонд, створений спільно з Goldman Sachs Group та некомерційною організацією Conservation International, за останні два роки інвестував у лісові угіддя в Бразилії та Парагваї.

Розширений фонд буде управлятися Climate Asset Management, спільним підприємством HSBC Asset Management і Pollination, додали в Apple.

«Фонд відновлення — це інноваційний інвестиційний підхід, який приносить реальну, вимірювану користь для планети, не маючи на меті отримання фінансового прибутку», — сказала Ліза Джексон, віце-президент Apple з питань навколишнього середовища, політики та соціальних ініціатив.

Економічна Правда За матеріалами:

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