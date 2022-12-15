Apple хоче розширити можливості супутникового зв’язку iPhone — Finance.ua
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Apple хоче розширити можливості супутникового зв’язку iPhone

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У майбутньому Apple може розширити пропускну спроможність супутникового зв’язку в iPhone, що дозволить використовувати новий канал не тільки для передачі сигналу лиха, але і для відеодзвінків. Про це повідомляє видання 9To5Mac.
Управління патентами та товарними знаками США схвалило заявку Apple на реєстрацію технології під назвою «Комунікаційний термінал». З опису випливає, що Apple розглядає можливість передачі через канал супутникового зв’язку як коротких текстових повідомлень, так і мультимедійних файлів, і навіть потокового відео.
У списку авторів патенту вказані Метт Еттус, Майкл Трела, Симона Паулотто, а також Карло Ді Налло. Відомо, що, як мінімум, двоє з них брали участь у розробці антен супутникового зв’язку, що використовуються в iPhone 14.
Найчастіше патентні заявки компаній не дають гарантій на реалізацію тих чи інших технологій. Однак у 9To5Mac вважають, що Apple намагатиметься розкрити потенціал супутникового зв’язку в iPhone по максимуму, оскільки IT-гігант вже інвестував у підтримку інфраструктури Emergency SOS $450 млн.
За матеріалами:
Portaltele
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