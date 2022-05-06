Apple, Google та Microsoft хочуть позбутися паролів у 2023 році — Finance.ua

Apple, Google та Microsoft хочуть позбутися паролів у 2023 році

Apple, Google та Microsoft хочуть позбутися паролів у 2023 році

Три технологічні гіганти Apple, Google та Microsoft хочуть розширити підтримку безпарольного входу у смартфонах, ПК та браузерах, аби до 2023 року позбутися паролів.

Про це повідомляє TechCrunch.

Паролі як такі є не надто надійним методом захистити свою інформацію. Згідно з щорічним звітом Verizon про порушення даних, слабкі та легковгадувані паролі відповідають за понад 80% усіх витоків даних.

Технологічні гіганти оголосили, що вони розширюють підтримку стандарту входу без пароля від Альянсу FIDO і Консорціуму World Wide Web. Це означає, що незабаром з’явиться можливість використовувати свій смартфон для входу в застосунок або на веб-сайт незалежно від операційної системи чи браузера.

Для цього потрібно буде лише розблокувати свій смартфон — наприклад, через відбиток пальця, сканування обличчя або PIN-коду пристрою.

Користувачі також зможуть автоматично отримувати доступ до своїх облікових даних FiDO (ключів доступу) для входу на кількох пристроях, зокрема нових, без необхідності повторно входити у кожен акаунт.

Хоча всі три компанії Apple, Google та Microsoft вже давно підтримують стандарт безпарольного входу, створений Альянсом FIDO, користувачі досі змушені заходити у кожен акаунт на новому пристрої через стандартний логін та пароль. Лише після цього можна використовувати для логіну, наприклад, відбиток пальця.

Протягом наступного року три технологічні гіганти впровадять безпарольні стандарти входу в macOS і Safari; Android і Chrome; і Windows і Edge. Це означає, що користувачі зможуть увійти в обліковий запис браузера Google Chrome, який працює на комп’ютері з ОС Microsoft Windows, за допомогою ключа доступу на пристрої Apple.

Це значно ускладнить для хакерів віддалений злам даних для входу, оскільки для входу потрібен доступ до фізичного пристрою.

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