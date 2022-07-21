Апеляційний суд у Гаазі підтвердив незаконність експропріації росією активів ПриватБанку в Криму — Finance.ua

Апеляційний суд у Гаазі підтвердив незаконність експропріації росією активів ПриватБанку в Криму 21.07.2022, 14:29 — Фондовий ринок

Апеляційний суд у Гаазі підтвердив незаконність експропріації росією активів ПриватБанку в Криму

Апеляційний суд у Гаазі (Нідерланди) 19 липня підтвердив незаконність експропріації росією активів ПриватБанк у в окупованому нею Криму.

Про це повідомляє пресслужба української державної фінустанови.

Зокрема, суд відхилив у повному обсязі вимоги рф щодо оскарження проміжного арбітражного рішення від 24 лютого 2017 року та часткового арбітражного рішення від 4 лютого 2019 року щодо юрисдикції та зобов’язання, винесених постійною палатою третейського суду у Гаазі у арбітражному провадженні проти рф щодо захисту інвестицій ПриватБанку.

«Рішення Апеляційного суду усуває ще одну перешкоду, створену росією у справі ПриватБанку, остаточне слухання якої щодо питань визначення розміру завданих збитків відбудеться в постійній палаті третейського суду в жовтні 2022 року», — вказують у банку.

Як зазначив голова правління ПриватБанку Герхард Бьош, це рішення є важливим свідченням перемоги верховенства права, і у складні часи для України є особливо важливим, щоб агресор зіткнувся із наслідками своїх дій.

У фінустанові нагадують, що до квітня 2014 року ПриватБанк здійснював постійну активну діяльність в Криму, йому належали значні активи на території півострова, у тому числі кредити, нерухомість та готівкові кошти.

Однак невдовзі після незаконної окупації Криму росія здійснила ряд заходів, що мали наслідком незаконну експропріацію кримських активів ПриватБанку та припинення діяльності ПриватБанку в Криму.

У відповідь на це у 2015 році ПриватБанк подав позов до арбітражного суду проти рф відповідно до двосторонньої угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року.

У цьому арбітражному провадженні, від участі в якому росія обрала ухилитися, арбітражний суд виніс проміжне та часткове рішення, встановивши, що він має юрисдикцію вирішувати спір та що рф незаконно експропріювала активи ПриватБанку в Криму. У 2019 році росія звернулася із заявою до апеляційного суду, у якій просила переглянути або скасувати такі арбітражні рішення.

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