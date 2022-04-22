Anonymous злили в мережу 365 тис. електронних листів російської інвесткомпанії — Finance.ua

Anonymous злили в мережу 365 тис. електронних листів російської інвесткомпанії

Anonymous злили в мережу 365 тис. електронних листів російської інвесткомпанії.

Про це Anonymous повідомилиу твіттері.

Anonymous злили через DDoSecrets 365 тис. електронних листів (211 ГБ) від російської інвестиційної компанії Accent Capital, яка займається нерухомістю.

Хакери зазначили, що загалом вони оприлюднили вже понад 6 Тб і 6 млн російських документів та електронних листів «після оголошення „кібервійни“ злочинному режиму Кремля».

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