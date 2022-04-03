Anonymous злили дані 120 тисяч російських солдатів, які воюють проти України — Finance.ua
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Anonymous злили дані 120 тисяч російських солдатів, які воюють проти України

Вчора 15:30Фінтех і Картки
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Міжнародна група хакерів Anonymous злила персональні дані 120 тисяч російських військових. Всі вони беруть участь у воєнній агресії проти України.
Про це повідомляє Anonymous в Twitter.
«Всі солдати, які беруть участь у вторгненні в Україну, мають постати перед військовим трибуналом», — наголосили хакери у повідомленні.
Варто зазначити, що хакери Anonymous неодноразово зламували сайти російських стратегічних об’єктів, міністерств та ЗМІ.
Раніше Anonymous заявили, що хакери злили 15 ГБ даних, викрадених у благодійного крила російської православної церкви, і опублікували приблизно 57 500 електронних листів через DDoSecrets.
За матеріалами: РБК-Україна
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