Anonymous злили дані 120 тисяч російських солдатів, які воюють проти України — Finance.ua

Anonymous злили дані 120 тисяч російських солдатів, які воюють проти України

Вчора 15:30 — Фінтех і Картки

Міжнародна група хакерів Anonymous злила персональні дані 120 тисяч російських військових. Всі вони беруть участь у воєнній агресії проти України.

Про це повідомляє Anonymous в Twitter.

«Всі солдати, які беруть участь у вторгненні в Україну, мають постати перед військовим трибуналом», — наголосили хакери у повідомленні.

Варто зазначити, що хакери Anonymous неодноразово зламували сайти російських стратегічних об’єктів, міністерств та ЗМІ.

Раніше Anonymous заявили , що хакери злили 15 ГБ даних, викрадених у благодійного крила російської православної церкви, і опублікували приблизно 57 500 електронних листів через DDoSecrets.

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