Anonymous «зламали» найбільшого постачальника гідравліки для енергетики рф — Finance.ua
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Anonymous «зламали» найбільшого постачальника гідравліки для енергетики рф

Вчора 19:48Технології&Авто
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Хакери групи Anonymous зламали 645 тисяч електронних листів загальним обсягом 432 ГБ компанії Enerpred, яка є найбільшим виробником гідравлічного обладнання в росії та країнах СНД, спеціалізується на енергетичній, нафтохімічній, вугільній, газовій та будівельній промисловості.
Про це хакери повідомили на своїй сторінці у Твітері, передає Укрінформ.
«Anonymous зламав 645 тисяч електронних листів (432 ГБ) Enerpred, найбільшого виробника гідравлічного обладнання в Росії та СНД, що спеціалізується на енергетичній, нафтохімічній, вугільній, газовій та будівельній промисловості», — повідомили хакери.
Після оголошення кібервійни злочинному кремлівському режиму Anonymous вже «злили» понад 6 ТБ і 6 мільйонів російських документів і електронних листів.
За матеріалами: Укрінформ
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