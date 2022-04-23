Anonymous «зламали» найбільшого постачальника гідравліки для енергетики рф — Finance.ua

Anonymous «зламали» найбільшого постачальника гідравліки для енергетики рф

Хакери групи Anonymous зламали 645 тисяч електронних листів загальним обсягом 432 ГБ компанії Enerpred, яка є найбільшим виробником гідравлічного обладнання в росії та країнах СНД, спеціалізується на енергетичній, нафтохімічній, вугільній, газовій та будівельній промисловості.

Про це хакери повідомили на своїй сторінці у Твітері , передає Укрінформ.

«Anonymous зламав 645 тисяч електронних листів (432 ГБ) Enerpred, найбільшого виробника гідравлічного обладнання в Росії та СНД, що спеціалізується на енергетичній, нафтохімічній, вугільній, газовій та будівельній промисловості», — повідомили хакери.

Після оголошення кібервійни злочинному кремлівському режиму Anonymous вже «злили» понад 6 ТБ і 6 мільйонів російських документів і електронних листів.

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