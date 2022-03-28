Anonymous зламали державну телерадіокомпанію рф: обіцяють злити 870 гігабайтів даних — Finance.ua
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Anonymous зламали державну телерадіокомпанію рф: обіцяють злити 870 гігабайтів даних

Вчора 10:09Казна та Політика
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Anonymous зламали державну телерадіокомпанію рф: обіцяють злити 870 гігабайтів данихAnonymous зламали державну телерадіокомпанію рф: обіцяють злити 870 гігабайтів даних
Хакерська група NB65, пов’язана з групою Anonymous, зламала Всеросійську державну телерадіокомпанію (ВДРК) та готуються оприлюднити 870 ГБ викраденої інформації.
Про це самі хакери написали на своїй сторінці у Twitter.
Головним активом телерадіокомпанії є телеканали «росія-1», «росія 24» та «ртр планета». Саме на них здебільшого ведуть свої програми кремлівські пропагандисти.
Загальний обсяг даних, що готуються до випуску, становить 870 ГБ. Хакери обіцяють оприлюднити їх найближчим часом.
Нагадаємо, раніше хакери Anonymous зламали базу даних Центробанку Росії та виклали її у мережу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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