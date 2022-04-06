Anonymous заявили, що вони отримали доступ до кремлівської системи відеоспостереження — Finance.ua

У пабліку YourAnonTV у Твіттері з’явилося повідомлення про те, що хакери зламали систему відеоспостереження кремля.
У пості зазначено, що за атакою стоять хакери, які в соцмережі Твіттер відомі під ніком Thblckrbbtworld і пов’язані з угрупованням Anonymous.
«Хакери Thblckrbbtworld, які діють від імені Anonymous, отримали доступ до кремлівської системи відеоспостереження. Вони написали: «Ми не зупинимося, допоки не розкриємо всі ваші секрети. Ви не можете нас зупинити. Тепер ми всередині замка, кремль», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше Anonymous злили 15 ГБ даних, викрадених у благодійного крила російської православної церкви, та опублікували близько 57 500 електронних листів через DDoSecrets.
Також Anonymous злили дані 120 тисяч російських солдатів, які воюють проти України.