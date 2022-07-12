Аналітики зафіксували послаблення притоку коштів у ведмежі біткойн-фонди — Finance.ua

Аналітики зафіксували послаблення притоку коштів у ведмежі біткойн-фонди Вчора 12:34 — Фінтех і Картки

За 2-8 липня приплив коштів у криптовалютні інвестиційні продукти становив $15 млн. Згідно з CoinShares , темпи надходжень до фондів, які дозволяють відкривати шорти по біткойну, сповільнилися з $51 млн тижнем раніше до $6,3 млн.

За розрахунками аналітиків, AUM криптопродуктів індустрії в цілому відскочив від річного мінімуму в $35,41 млрд, склавши $36,23 млрд.

Традиційні біткойн-фонди відчули відтік клієнтських коштів у розмірі $1,7 млн.

Третій тиждень поспіль зафіксовано приплив у продукти на базі Ethereum ($7,6 млн). Аналітики пов’язали це з майбутнім переходом Ethereum із Proof-of-Work на Proof-of-Stake.

Зберігається інтерес інвесторів до товарів з урахуванням кількох активів. Вкладення у них за тиждень збільшилися на $2,2 млн, з початку року — на $217,3 млн. За фондами на базі окремих альткойнів спостерігалася нейтральна ситуація.

Нагадаємо, 60% опитаних Bloomberg інвесторів вважають ймовірнішим зниження ціни біткойна до $10 000. Відновлення до $30 000 є базовим сценарієм для решти 40%.

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