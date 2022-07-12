Аналітики зафіксували послаблення притоку коштів у ведмежі біткойн-фонди — Finance.ua
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Аналітики зафіксували послаблення притоку коштів у ведмежі біткойн-фонди

Фінтех і Картки
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За 2-8 липня приплив коштів у криптовалютні інвестиційні продукти становив $15 млн. Згідно з CoinShares, темпи надходжень до фондів, які дозволяють відкривати шорти по біткойну, сповільнилися з $51 млн тижнем раніше до $6,3 млн.
За розрахунками аналітиків, AUM криптопродуктів індустрії в цілому відскочив від річного мінімуму в $35,41 млрд, склавши $36,23 млрд.
Традиційні біткойн-фонди відчули відтік клієнтських коштів у розмірі $1,7 млн.
Третій тиждень поспіль зафіксовано приплив у продукти на базі Ethereum ($7,6 млн). Аналітики пов’язали це з майбутнім переходом Ethereum із Proof-of-Work на Proof-of-Stake.
Зберігається інтерес інвесторів до товарів з урахуванням кількох активів. Вкладення у них за тиждень збільшилися на $2,2 млн, з початку року — на $217,3 млн. За фондами на базі окремих альткойнів спостерігалася нейтральна ситуація.
Нагадаємо, 60% опитаних Bloomberg інвесторів вважають ймовірнішим зниження ціни біткойна до $10 000. Відновлення до $30 000 є базовим сценарієм для решти 40%.
На криптовалютній біржі EXMO можна легко розпочати шлях у трейдингу. Біржа, що працює в Україні, Польщі та інших країнах, постійно розширює функціонал, поповнює список активів більш ніж 2 мільйонам трейдерів з усього світу.

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За матеріалами:
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