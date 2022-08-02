Аналітики зафіксували найбільший в 2022 році місячний приплив у криптофонди — Finance.ua
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Аналітики зафіксували найбільший в 2022 році місячний приплив у криптофонди

Фінтех і Картки
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Аналітики зафіксували найбільший в 2022 році місячний приплив у криптофонди
Аналітики зафіксували найбільший в 2022 році місячний приплив у криптофонди
За підсумками липня надходження в криптовалютні інвестиційні продукти склали $474 млн (максимум з початку року), за тиждень з 23 по 29 липня — $81 млн. Такі дані навели аналітики CoinShares.
Приплив тривав п’ятий тиждень поспіль. У червні відтоки сумарно склали $481 млн.
Аналітики зафіксували найбільший в 2022 році місячний приплив у криптофонди
У традиційних біткойн-фондах спостерігався приплив клієнтських коштів у розмірі $84,8 млн. Зі структур, які дозволяють відкривати шорти за першою криптовалютою, зафіксовано перший за останні п’ять тижнів відтік на $2,6 млн.
За підсумками другого тижня поспіль скоротився інтерес інвесторів до продуктів на базі кількох активів. За останні сім днів вони вивели із них $3,7 млн.
Аналітики зафіксували найбільший в 2022 році місячний приплив у криптофонди
Приплив в Ethereum-і Solana-фонди сповільнився з $8,1 млн до $1,1 млн. і з $1,8 млн до $1,5 млн відповідно.
Експерти наголосили на збереженні низької торговельної активності. Обсяг операцій з криптопродуктами за підсумками останнього звітного тижня становив $1,3 млрд, що майже вдвічі нижче за середній показник з початку року ($2,4 млрд).
Нагадаємо, аналітики Grayscale допустили завершення криптозими до кінця березня 2023 року. За оцінками фахівців, тривалість циклів біткойна в середньому становить чотири роки або приблизно 1275 днів.
Якщо хочете безпечно купувати, зберігати та продавати криптовалюти, такі як Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin та інші, найкращим варіантом стане CoinBase. Це найбільша у світі біржа криптовалют із більше ніж 35 мільйонами користувачів у 100 країнах світу.

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За матеріалами:
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