Аналітики зафіксували найбільший в 2022 році місячний приплив у криптофонди — Finance.ua

Аналітики зафіксували найбільший в 2022 році місячний приплив у криптофонди Вчора 18:39 — Фінтех і Картки

Аналітики зафіксували найбільший в 2022 році місячний приплив у криптофонди

За підсумками липня надходження в криптовалютні інвестиційні продукти склали $474 млн (максимум з початку року), за тиждень з 23 по 29 липня — $81 млн. Такі дані навели аналітики CoinShares.

Приплив тривав п’ятий тиждень поспіль. У червні відтоки сумарно склали $481 млн.

У традиційних біткойн-фондах спостерігався приплив клієнтських коштів у розмірі $84,8 млн. Зі структур, які дозволяють відкривати шорти за першою криптовалютою, зафіксовано перший за останні п’ять тижнів відтік на $2,6 млн.

За підсумками другого тижня поспіль скоротився інтерес інвесторів до продуктів на базі кількох активів. За останні сім днів вони вивели із них $3,7 млн.

Приплив в Ethereum-і Solana-фонди сповільнився з $8,1 млн до $1,1 млн. і з $1,8 млн до $1,5 млн відповідно.

Експерти наголосили на збереженні низької торговельної активності. Обсяг операцій з криптопродуктами за підсумками останнього звітного тижня становив $1,3 млрд, що майже вдвічі нижче за середній показник з початку року ($2,4 млрд).

Нагадаємо, аналітики Grayscale допустили завершення криптозими до кінця березня 2023 року. За оцінками фахівців, тривалість циклів біткойна в середньому становить чотири роки або приблизно 1275 днів.

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