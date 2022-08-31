Аналітики Wall Street Journal вважають, що стейблкоїн USDT може впасти в будь-який момент — Finance.ua
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Аналітики Wall Street Journal вважають, що стейблкоїн USDT може впасти в будь-який момент

Технології&Авто
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Аналітики Wall Street Journal вважають, що стейблкоїн USDT може впасти в будь-який момент
Аналітики Wall Street Journal вважають, що стейблкоїн USDT може впасти в будь-який момент
Аналітики Wall Street Journal Джин Іглш і Вікі Ге Хуанг з’ясували, що найпопулярніший стейблкоїн Tether (USDT) може зазнати краху в будь-який момент.
Згідно зі звітом Джина Іглша і Вікі Ге Хуанга, «стейблкоїн Tether знаходиться на грані», тому навіть падіння вартості його резервних активів на 0,3% може зробити USDT технічно неплатоспроможним. Як стало відомо, зобов’язання Tether практично перевищують його активи: на момент написання новини Tether має активи на суму близько $67,7 мільярдів та зобов’язання — $67,5 мільярдів, що означає різницю менш ніж у $200 мільйонів.
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Однак технічний директор Tether Паоло Ардойно не погоджується з тезою про ймовірний крах стейблкоїна.
«Я не думаю, що на Tether очікує крах найближчим часом. У нас все під контролем», — наголосив Паоло Ардойно.
Цікаво, що аналітики Wall Street Journal не вважають відмову команди USDT від дотримання заборон щодо криптовалютного міксера Tornado Cash однією з причин можливих проблем стейблкоїна. Так Tether (USDT) стала однією з небагатьох компаній, що продовжила обслуговувати адреси, пов’язані з Tornado Cash.
Минулого тижня інвестори перевели свої заощадження з USDC у USDT на суму близько $1,6 мільярда — це відбулось після того як компанія Circle, дотримуючись заборон від Мінфіну США, заблокувала 44 USDC-адреси, пов’язані з Tornado Cash.
За матеріалами:
noworries
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