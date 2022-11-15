Аналітики розповіли про ситуацію на ринку офісної нерухомості — Finance.ua

Аналітики розповіли про ситуацію на ринку офісної нерухомості Сьогодні 08:34 — Нерухомість

Продовжуючи тенденцію двох попередніх кварталів, орендна активність залишалася обмеженою і була зумовлена продовженням або переукладанням договорів, та скороченням існуючих офісних площ орендарями.

Про це йдеться у звіті СRBE про стан комерційної нерухомості.

Практика суборенди стає все більш поширеною, оскільки орендарі готові здавати частини своїх офісів в суборенду з метою оптимізації орендної плати або операційних витрат у зв’язку з низьким рівнем заповнюваності. Залежно від умов оренди, суборенда найчастіше є рішенням у разі неможливості розірвання договорів оренди. Водночас, обсяг укладених угод з суборенди залишається низьким через обмежену орендну активність на ринку.

Чисте поглинання залишається від’ємним вже три квартали поспіль. Оскільки попит є стриманим, а орендарі оптимізують свої офісні потреби, від’ємне чисте поглинання, ймовірно, збережеться до кінця 2022 року. Проте, очікується, що до кінця року його темпи знизяться.

На ринок не було введено жодного нового бізнесцентру, що повністю пов’язано з військовими діями в Україні. Прайм орендна ставка знизилася в середньому на 8-10% з 25 до 22-23 дол за кв.м/місяць з початку року.

Орендні ставки в класі А варіювалися від 18 до 26 дол (-7% нижня межа кв/кв), в класі В — від 7 до 17 дол (-22% нижня межа і −15% верхня межа кв/кв).

Однак, запитувані орендні ставки в даному випадку не є показовими, оскільки фактичні або ефективні умови угод часто є значно нижчими ніж заявлені і різниця може складати від −20% до −50% від задекларованих. Як наслідок, існує розрив між заявленими та фактичними умовами угод.

З метою збереження заповнюваності та потоків доходів, орендодавці продовжують надавати знижки, спеціальні умови оренди або стимули у вигляді безкоштовної оренди для залучення нових орендарів або для існуючих орендарів, які мають намір переїхати.

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