Аналітики назвали країни Європи з найкращою теплоізоляцією житла — Finance.ua
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Аналітики назвали країни Європи з найкращою теплоізоляцією житла

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З настанням холодів все більше європейців починають перейматися рахунками за опалення, які ростуть на тлі вторгнення Росії в Україну. Водночас Європейська комісія закликала держави підготуватися до цієї зими, зокрема покращити теплоізоляцію будівель.
Але громадяни не всіх країн однаково відчувають підняття цін електроенергію та похолодання в приміщеннях. Це пояснюється тим, що втрати тепла у європейських будинках сильно розрізняються.

У якій країні найгірша теплоізоляція

Згідно із даними дослідження компанії tado, найвищі втрати тепла зафіксовані у Великій Британії. До того ж країна має найстаріший житловий фонд — 37% будинків тут було збудовано до 1946 року.
Дослідження продемонструвало, що при зовнішній температурі у 0 градусів за Цельсієм дім, прогрітий до 20 градусів, втратить у середньому 3 градуси за Цельсієм лише за 5 годин.
Не менш суттєві втрати тепла продемонстрували:
  • Бельгія — втрата 2,9 градуса за Цельсієм,
  • Франція — 2,5 градуса,
  • Нідерланди — 2,4 градуса,
  • Іспанія — 2,2 градуса.
Втрати тепла у цих п’яти країнах вище, ніж середні втрати 1,8 градуса за Цельсієм в інших проаналізованих країнах.
Найбільше про збереження тепла у приміщеннях дбають Норвегія з показником втрат тепла 0,9 градуса за Цельсієм та Німеччина, де за 5 годин температура у будинку опускається у середньому на 1 градус.
Як розподілилося житло за віком
Велика Британія очолює також список країн із найвищою часткою будинків, збудованих до 1945 року (36,5%), за нею йдуть:
  • Бельгія (33,9%);
  • Данія (31,9%).
На Кіпрі найнижча частка будинків, збудованих до 1945 року, яка становить лише 3% від загального фонду. У Греції це 7,3%, за нею слідує Румунія (11,1%). У 13 країнах ЄС частка будинків, збудованих до 1945 року, перевищує 20%.
Велика Британія опинилася і на верхівці рейтингу країн з найбільшою кількістю житла, збудованого до 1970 року, з показником 62%. Сюди також потрапили:
  • Швеція (60,5%),
  • Німеччина (59,4%),
  • Литва (59,1%).
Цей показник також високий у Данії (58,9%) та Бельгії (58,5%).
Є лише шість країн, у яких до 1970 року було збудовано менше третини будинків. Це Кіпр, Греція, Іспанія, Ірландія, Мальта та Фінляндія.
За матеріалами:
Телеканал 24
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