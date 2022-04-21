Аналітики Glassnode допустили проходження біткойном дна — Finance.ua

Аналітики Glassnode допустили проходження біткойном дна

Вчора 15:15 — Фінтех і Картки

Біткойн не може вирватися за межі сформованого з лютого діапазону, проте процес перерозподілу монет від спекулятивних інвесторів до ходлерів уже завершено. Подібний сценарій не выдкидають у Glassnode, пише forklog

Експерти знову нагадали про акумулювання монет у коридорі $35 000-$42 000. Порівнявши UTXO на момент написання і станом на 22 січня, вони дійшли таких висновків:

минулі 2,5 місяці консолідації не призвели до активних дій, у тому числі серед тих, хто тримає монети зі збитком;

багато інвесторів повторно поповнили гаманці за цінами від $38 000 до $45 000;

більшість куплених за цінами вище $40 000 біткойнів перекочувала в гаманці тих, кого можна віднести до категорії ходлерів;

більшість перерозподілених монет надійшло від «ловців дна» в діапазоні $32 000-$36 000 та довгострокових інвесторів, які придбали біткойни по $3000-$4000 (останні продали значні 60 000 BTC);

скоротилася частка тих, хто купував після історичного максимуму у листопаді (вони зафіксували збиток).

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