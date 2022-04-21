Аналітики Glassnode допустили проходження біткойном дна — Finance.ua
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Аналітики Glassnode допустили проходження біткойном дна

Вчора 15:15Фінтех і Картки
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Біткойн не може вирватися за межі сформованого з лютого діапазону, проте процес перерозподілу монет від спекулятивних інвесторів до ходлерів уже завершено. Подібний сценарій не выдкидають у Glassnode, пише forklog.
Експерти знову нагадали про акумулювання монет у коридорі $35 000-$42 000. Порівнявши UTXO на момент написання і станом на 22 січня, вони дійшли таких висновків:
  • минулі 2,5 місяці консолідації не призвели до активних дій, у тому числі серед тих, хто тримає монети зі збитком;
  • багато інвесторів повторно поповнили гаманці за цінами від $38 000 до $45 000;
  • більшість куплених за цінами вище $40 000 біткойнів перекочувала в гаманці тих, кого можна віднести до категорії ходлерів;
  • більшість перерозподілених монет надійшло від «ловців дна» в діапазоні $32 000-$36 000 та довгострокових інвесторів, які придбали біткойни по $3000-$4000 (останні продали значні 60 000 BTC);
  • скоротилася частка тих, хто купував після історичного максимуму у листопаді (вони зафіксували збиток).

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За матеріалами: Finance.ua
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