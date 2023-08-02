Аналітик розповів, чого добивається рф ударами по українських портах — Finance.ua

Аналітик розповів, чого добивається рф ударами по українських портах Сьогодні 21:00 — Аграрний ринок

Аналітик розповів, чого добивається рф ударами по українських портах

Ударами по українських портах російські окупанти хочуть змусити Захід до «зернових» переговорів.

Про це заявив військовий аналітик полковник Петро Черник, передає Military Media Center.

«росіяни хочуть примусити колективний Захід сісти з ними за стіл переговорів у частині зернової угоди», — висловив думку Черник.

«Вони сильно піднімають ставки», — додав він. За словами аналітика, росіяни чинять тиск, оскільки розуміють, що українські зернобобові складають значну частину світової потреби.

Тому зрив поставок українського зерна може призвести до зростання цін та навіть «голодних бунтів» на африканському континенті.

Зернова угода

росія вийшла з зернової угоди 17 липня і відразу почала бити по портовій та зерновій інфраструктурі на півдні України. При цьому нещодавно росіяни провели форум росія-Африка, де намагалися запевнити, що забезпечать африканські країни продовольством і без українського зерна.

Сьогодні ж турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. Сторони між іншим обговорювали й зернову угоду.

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УНІАН За матеріалами:

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