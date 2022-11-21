Аналітик назвав криптовалюти, які здатні пережити крах ринку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Аналітик назвав криптовалюти, які здатні пережити крах ринку

Фінтех і Картки
58
Аналітик назвав криптовалюти, які здатні пережити крах ринку
Аналітик назвав криптовалюти, які здатні пережити крах ринку
Відомий Twitter-аналітик AltcoinSherpa назвав перспективні криптовалюти, які, на його думку, принесуть найбільший прибуток інвесторам у ході наступного бичачого циклу.
Експерт розповів, що найбільше вірить у Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Polygon (MATIC) та Cosmos (ATOM). Крім того, фахівець відзначив перспективність й інших віртуальних активів — dYdX (DYDX), GMX (GMX), Chainlink (LINK), Uniswap (UNI) та Aave (AAVE).
Твіттерський експерт вважає, що купувати BNB доцільно, коли криптовалюта буде на рівні $150 (на момент написання новини актив торгується за $257). Віртуальній монеті MATIC, на думку аналітика, значне падіння курсу не загрожує, а от ATOM, ймовірно, знизиться в ціні до $5.

Bitcoin падає. Крах всього крипторинку чи просто звичайна паніка?

Криптоблогер також зробив передбачення і для біткоїна. Експерт очікує, що котирування цифрового золота впадуть до діапазону $10 000 — $14 000, а потім знову розпочнеться фаза зростання курсу. AltcoinSherpa запевнив, що ВТС і ЕТН — найбезпечніші монети в індустрії, які перевершать більшу частину ринку цифрових активів у довгостроковій перспективі.
Експерт наголосив, що він не розглядає перспективні проекти з маленькою капіталізацією. Стратег зазначив, що багато таких криптовалют залишаться низьколіквідними й не виживуть в умовах конкуренції.
Купуйте, торгуйте та зберігайте понад 600 криптовалют на Binance. Саме ця платформа вважається найбільшою та найпопулярнішою в світі. При цьому біржа пропонує чимало бонусів своїм користувачам. Так, наприклад, ви можете торгувати Bitcoin без комісій. А ще на Binance легко реєструватися через Дія!

Почати заробляти на Binance

За матеріалами:
noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.