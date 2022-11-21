Аналітик назвав криптовалюти, які здатні пережити крах ринку — Finance.ua

Аналітик назвав криптовалюти, які здатні пережити крах ринку Сьогодні 18:32 — Фінтех і Картки

Аналітик назвав криптовалюти, які здатні пережити крах ринку

Відомий Twitter-аналітик AltcoinSherpa назвав перспективні криптовалюти, які, на його думку, принесуть найбільший прибуток інвесторам у ході наступного бичачого циклу.

Експерт розповів, що найбільше вірить у Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Polygon (MATIC) та Cosmos (ATOM). Крім того, фахівець відзначив перспективність й інших віртуальних активів — dYdX (DYDX), GMX (GMX), Chainlink (LINK), Uniswap (UNI) та Aave (AAVE).

Твіттерський експерт вважає, що купувати BNB доцільно, коли криптовалюта буде на рівні $150 (на момент написання новини актив торгується за $257). Віртуальній монеті MATIC, на думку аналітика, значне падіння курсу не загрожує, а от ATOM, ймовірно, знизиться в ціні до $5.

Криптоблогер також зробив передбачення і для біткоїна. Експерт очікує, що котирування цифрового золота впадуть до діапазону $10 000 — $14 000, а потім знову розпочнеться фаза зростання курсу. AltcoinSherpa запевнив, що ВТС і ЕТН — найбезпечніші монети в індустрії, які перевершать більшу частину ринку цифрових активів у довгостроковій перспективі.

Експерт наголосив, що він не розглядає перспективні проекти з маленькою капіталізацією. Стратег зазначив, що багато таких криптовалют залишаться низьколіквідними й не виживуть в умовах конкуренції.

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noworries За матеріалами:

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