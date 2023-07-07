АМКУ знайшов ознаки порушень закону у договорах УЗ на харчування в «Інтерсіті» — Finance.ua

АМКУ знайшов ознаки порушень закону у договорах УЗ на харчування в «Інтерсіті» Сьогодні 18:30

Антимонопольний комітет (АМКУ) надав рекомендації «Укрзалізниці» щодо ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції через непроведення відбору постачальника послуг із забезпечення харчуванням пасажирів швидкісних поїздів Інтерсіті й Інтерсіті+.

Про це повдомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що Комітет за власною ініціативою провів дослідженння та встановив, що в період з лютого 2016 до 30 червня 2023 року послуги з забезпечення харчуванням пасажирів швидкісних поїздів «Інтерсіті» та «Інтерсіті+» у різні проміжки часу надавалися виключно ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» та ТОВ «ВОГ КАФЕ».

«Комітет встановив, що у лютому 2016 року АТ «Укрзалізниця» через конкурс визначило виконавця послуг з забезпечення харчуванням, зокрема, пасажирів швидкісних поїздів. За результатом цього конкурсу АТ «Укрзалізниця» уклало з його переможцем — ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» відповідний договір, строк дії якого закінчився 31 грудня 2016 року.

Проте, АТ «Укрзалізниця» не проводило новий конкурс, а продовжувало договірні відносини з ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» шляхом перманентної пролонгації зазначеного договору. Внаслідок цього, строк договору, за яким ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» надавало послуги з забезпечення харчуванням пасажирів швидкісних поїздів «Інтерсіті» та «Інтерсіті+» сплинув лише 30 червня 2021 року", — заявили в АМКУ.

У комітеті додали, що в період дії зазначеного договору, 14 травня 2019 року між УЗ та «Вог Кафе» без проведення будь-яких процедур конкурсного відбору було укладено агентський договір.

«Предметом вказаного договору було надання послуг зі сприяння в реалізації сервісних послуг харчування. При цьому, Агентський договір за змістом та суттю був подібний до договору, укладеного у 2016 році.

Тобто, після закінчення строку дії договору від 2016 року, з 1 липня 2021 року, послуги із забезпечення харчування пасажирам швидкісних поїздів «Інтерсіті», «Інтерсіті+» надалі надавалися ТОВ «ВОГ КАФЕ» за Агентським договором, строк дії якого закінчився 30 червня 2023 року", — додають в АМКУ.

Там додали, що «Укрзалізниця» у період 2019 — 2020 років намагалася провести конкурс з визначення оператора із надання послуг по забезпеченню харчуванням пасажирів поїздів «Інтерсіті» та «Інтерсіті+».

Економічна Правда За матеріалами:

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