АМКУ оштрафував п'ять компаній за змову на торгах з продажу птахофабрики «Київська» — Finance.ua

АМКУ оштрафував п'ять компаній за змову на торгах з продажу птахофабрики «Київська» Сьогодні 10:15 — Фондовий ринок

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував п’ять компаній на 3,98 млн грн за змову під час торгів із продажу майнових комплексів птахофабрики «Київська» у Києві та Київській області у 2020 році.

Про це повідомляється на сайті держрегулятора.

Штраф наклали на ТОВ «Карпатська нафтова компанія», ТОВ «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест», ТОВ «Екстрар», ТОВ «ФК «Фінгарант» та ТОВ «Альдаріс-Груп», що брали участь у торгах.

У ході розслідування АМКУ встановив факти, що доводять координацію компаній при підготовці та участі у торгах, активну комунікацію між ними, зокрема обмін інформацією про аукціон.

Бекграунд. Як повідомлялося, у жовтні 2020 року ТОВ «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест» виграло аукціон із продажу арештованої у агрохолдингу «Авангард» Київської птахофабрики за 690 млн грн, а право купити її майновий комплекс у Київській області за 300 млн грн виграло «ФК «Фінгарант».

На аукціон на майданчику OpenMarket було виставлено птахофабрику площею 126 579,4 кв. м, розташована на Броварському проспекті у Києві, та майновий комплекс загальною площею 5773,7 кв. м, розташований у с. Пухівка, вул. Радгоспна, 37 (Броварський р-н Київської обл.).

В результаті компанії-переможці аукціонів не розрахувалися за придбані лоти, і торги були визнані такими, що не відбулися. Учасники, які були визначені переможцями та не розрахувалися, втратили свої гарантійні внески у загальному розмірі 13,1 млн. грн.

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